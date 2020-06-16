Отменено решение об отмене парада в Симферополе

Главы Крыма Сергей Аксенов заявил, что парад Победы в Симферополе, об отмене которого ранее сообщили СМИ, все же состоится. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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«Важное заявление! Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода», - написал глава республики, сообщает RT.

При этом сам же Аксенов несколькими часами ранее заявил, что 24 июня военный парад в Крыму состоится только в Керчи. «Это решение продиктовано особыми условиями, в которых мы оказались последние несколько месяцев», - цитирует чиновника «Газета.ру».

Сейчас же Аксенов заявляет, что парад в Симферополе пройдет в «строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями».

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Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:СимферопольКрымПарад Победы
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