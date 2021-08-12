Отменен первый в России оправдательный приговор криминальному авторитету

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил впервые вынесенный российским правосудием оправдательный приговор криминальному авторитету. Об этом сообщает РИА «Новости».

В постановлении апелляционного суда говорится об отмене оправдательного приговора Липецкого областного суда. Дело будет возвращено зампрокурора Липецкой области «для устранения недостатков».

Присяжные оправдали фигуранта первого дела о ворах в законе

Липецкий областной суд ранее оправдал уроженца Грузии Тенгиза Гигиберию, которому предъявили обвинение по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Мужчина был освобожден из-под стражи в зале суда.

Решение обжаловала региональная прокуратура. Как считают в ведомстве, когда Гигиберия отбывал наказание в колонии, он возглавлял вертикаль, члены которой выполняли его поручения — в частности, регулярно передавали ему деньги.

Гигиберия стал широко известен в 2011 году, находясь за решеткой. Его начали показывать в новостях после громкого скандала, разразившегося в одной из колоний Дагестана: журналисты рассказывали, что быт авторитета и его свиты совсем не соответствуют исправительной колонии строгого режима.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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