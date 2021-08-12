Отменен первый в России оправдательный приговор криминальному авторитету
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил впервые вынесенный российским правосудием оправдательный приговор криминальному авторитету. Об этом сообщает РИА «Новости».
В постановлении апелляционного суда говорится об отмене оправдательного приговора Липецкого областного суда. Дело будет возвращено зампрокурора Липецкой области «для устранения недостатков».
Липецкий областной суд ранее оправдал уроженца Грузии Тенгиза Гигиберию, которому предъявили обвинение по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Мужчина был освобожден из-под стражи в зале суда.
Решение обжаловала региональная прокуратура. Как считают в ведомстве, когда Гигиберия отбывал наказание в колонии, он возглавлял вертикаль, члены которой выполняли его поручения — в частности, регулярно передавали ему деньги.
Гигиберия стал широко известен в 2011 году, находясь за решеткой. Его начали показывать в новостях после громкого скандала, разразившегося в одной из колоний Дагестана: журналисты рассказывали, что быт авторитета и его свиты совсем не соответствуют исправительной колонии строгого режима.
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