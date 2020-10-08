Московских «удалёнщиков» ставят на учёт

Столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рассказал, как жить дальше работодателям, оказавшимся между молотом и наковальней в связи с указом мэра Москвы о передаче городским властям целого пакета сведений о сотрудниках, переведенных на удаленку. Напомним, мэрия обязала компании перевести на удаленку не менее трети сотрудников, а также всех работников старше 65 лет. А затем указом Сергея Собянина работодателям было отдано распоряжение еженедельно предоставлять информацию о сотрудниках, работающих в дистанционном формате, в том числе номера мобильных телефонов, автомашин, транспортных и социальных карт и другие данные.

С одной стороны, речь идет о персональных данных сотрудников, которые по закону работодатель может передавать третьим лицам только с его письменного – и добровольного, заметим – согласия. С другой стороны, город не забыл и предупредить об ответственности за неполное предоставление сведений: штраф для должностных лиц и предпринимателей без юрлица может составить до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч, а то и приостановка деятельности.

При всей, казалось бы, очевидности вопроса о правомерности таких требований ответ на него оказался неоднозначен. Во мнениях разошлись даже юристы: одни считают, что власти столицы не обладают полномочиями запрашивать личные данные сотрудников компаний, другие ссылаются на положение закона о персональных данных, которое делает необязательным согласие человека, например, когда оператор должен выполнить функции, возложенные законодательством. Вероятно, этим положением и руководствуются власти в желании обойти необходимость получения от работника добровольного согласия, - предполагают эксперты, опрошенные РБК.



Пояснения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на счет предоставления данных «удаленщиков» были безапелляционны: сведения обязаны предоставлять и работники, и организации.

«В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами», - заявили там.

Казалось бы, при чем здесь дисциплина труда, когда речь идет о том, что личные данные росчерком мэрского пера перестают быть личными? Но от подобного вопроса любой из власть предержащих только отмахнется, особенно после преисполненного тревоги заявления представителя Кремля: динамика возобновления роста заболеваемости коронавирусом

«является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное – является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мобилизация, учет и контроль, в том числе за «удаленщиками» - вот что требуется перед лицом неведомой напасти.

И, как говорили в советские времена, не следует ставить личное превыше общественного, особенно, когда враг у ворот.

