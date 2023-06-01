«Откуда такая фамильярность?»: командир ЧВК «Вагнер» ответил главе парламента Чечни
Командир частной военной компании «Вагнер» Дмитрий Уткин обратился к главе парламента Чечни Магомеду Даудову. Комментарий опубликован в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».
Уткин заявил, что в частной военной компании не было и не будет панических настроений. По его словам, любые проблемы «Вагнер» решает способами, не противоречащими Конституции РФ.
«Откуда взялась такая фамильярность, кто вам давал право обращаться на «ты» и «Женя», - говорится в сообщении.
Командир «Вагнера» добавил, что всегда готов поговорить «как мужчина с мужчиной».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин провел беседу с главой спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru