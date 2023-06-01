«Откуда такая фамильярность?»: командир ЧВК «Вагнер» ответил главе парламента Чечни

Уткин заявил, что в частной военной компании не было и не будет панических настроений. По его словам, любые проблемы «Вагнер» решает способами, не противоречащими Конституции РФ.

«Откуда взялась такая фамильярность, кто вам давал право обращаться на «ты» и «Женя», - говорится в сообщении.

Командир «Вагнера» добавил, что всегда готов поговорить «как мужчина с мужчиной».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин провел беседу с главой спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым, передает «Радиоточка НСН».

