Большинство россиян осудили выходку с фото нацистов на акции «Бессмертного полка»

Абсолютное большинство граждан России с осуждением отнеслись к инциденту, когда в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» были поданы заявки с фотографиями главарей и офицеров нацисткой Германии. Такую оценку дали 83% респондентов в ходе опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Слышали об этом происшествии 32% опрошенных, информированность выше среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет (40%), а также пожилых граждан старше 60 лет (39%). Больше всего считают подобную выходку оскорблением памяти и подвигов советских солдат - 40% россиян. Называют провокацией - 27%, кощунством - 22%, насмешкой над участниками войны и ветеранами - 16%.

Среди других характеристик, упомянутых респондентами, значатся: акт вандализма (10%), попытка обесценить смысл акции (9%). К разряду «неудачных розыгрышей» отнесли эту выходку только 7% опрошенных.

За произошедшим стоят, по мнению россиян, сторонники идей нацизма и фашизма, так считают 20% респондентов. Треть граждан РФ полагают, что злоумышленники действовали из-за границы: это были провокаторы среди граждан других стран (20%) или иностранные политические силы, спецслужбы (11%). Каждый четвертый россиянин считает, что провокаторы действовали с территории нашей страны.

Среди наказаний, которые следует понести участникам этой провокации, опрошенные называли в порядке убывания: лишение российского гражданства (29%), уголовное наказание (26%), штраф (23%), ограничение доступа в интернет (22%).

Ранее сегодня Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту провокаций с фото нацистов.