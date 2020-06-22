Открытие парка «Зарядье» в Москве перенесли
Дату открытия московского парка «Зарядье» перенесли на неопределенное время. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечает агентство, ранее открытие парка для посетителей планировалось с 23 июня в случае стабильной эпидемиологической ситуации.
В пресс-службе парка в понедельник агентству сообщили, что дата на данный момент не определена.
Напомним, третий этап снятия ограничений из-за коронавируса, в Москве намечен на 23 июня. Он предполагает возобновление работы фитнес-клубов, бассейнов, детских садов, учреждений соцзащиты и на использование элементов общественной инфраструктуры.
На полный выход из режима ограничений, как ранее заявлял Сергей Собянин, Москве требуется около двух месяцев. Режим самоизоляции в Москве отменили 9 июня.
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