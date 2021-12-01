Открытие нового кладбища в Подмосковье поставили под сомнение

Выделение новых участков под захоронения не решит масштабные проблемы в сфере похоронных услуг, заявили Telegram-каналу «Радиоточка НСН» юрист в ритуальной области Елизавета Потемкина и член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте РФ Антон Авдеев.



«Ходят по округе слухи, что в Подмосковье откроется здоровенное, на 500 га, кладбище. Как, правда, его будут открывать, пока непонятно. Оно принесет пользу только в том случае, если оттянет время на цифровизацию и временно решит ситуацию с дефицитом мест, который вокруг Москвы сложился из-за неправильного регулирования. За это время нужно срочным образом менять концепцию захоронений и цифровать все кладбища. В Москве лет за пять можем с этим справиться», - подчеркнул Авдеев.

Создание огромного кладбища в Московской области может нарушить действующее законодательство, отметила Потемкина.

«Максимальная площадь кладбищ должна быть 40 га, потому что потом будет сложно выстроить санитарно-защитную зону вокруг него. Возможно, будут строить зону вокруг 500га, а затем будут вводить постепенно эти кусочки на 40 га», - добавила она.

Ранее член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте РФ Антон Авдеев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что цены на организацию похорон будут расти.

