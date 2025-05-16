Открытие купального сезона в Сочи и Крыму перенесли на начало июня
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил НСН, что юг России идет с опозданием по сравнению с климатическим графиком.
Открытие купального сезона на черноморских курортах России в этом году переносится на начало июня, заявил НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Что касается купального сезона на южных курортах России, нам еще предстоит подождать. К сожалению, юг идет пока с опозданием по сравнению с климатическим графиком. В Сочи и на южном берегу Крыма температура пока ниже климатической нормы. Скорее всего, начало купального сезона задержится на неделю. Поэтому ждем начало июня», - предупредил он.
В России летом возможны «необычные погодные явления» из-за глобальных климатических изменений, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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