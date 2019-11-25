Открытие горнолыжного сезона на Эльбрусе перенесли

Горнолыжный курорт «Эльбрус» откроется позже запланированного срока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Курорт «Эльбрус».

Причиной переноса стало отсутствие в достаточном количестве снега в горах. Ранее датой начала сезона обозначили 30 ноября.

Новая дата пока не определена. Однако в пресс-службе курорта отметили, что снегопад ожидается в начале декабря. При этом для тех, кто уже забронировал поездку, на курорте состоится вечеринка на станции «Мир» с ди-джеями из Краснодара.

Как отмечает агентство, предстоящий сезон станет юбилейным для курорта. Он откроется для любителей лыж и сноубордов в 50-й раз.

