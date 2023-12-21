«Открыли много интересного»: Матвиенко оценила аудит «Почты России»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что знает итоги проверки финансовой деятельности «Почты России», сообщает ТАСС.

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По её словам, в ходе аудита правительство «открыло для себя много интересного».

«Мы ждём системного решения, чтобы со следующего года «Почта России» функционировала чётко, без сбоев и была финансово обеспечена», — указала она.

Она также добавила, что нельзя закрывать отделения почты - они должны быть «в каждом населённом пункте или рядом.

Ранее Матвиенко заявила, что в бюджете «Почты России» продолжает расти «финансовая дыра», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Совет Федерации РФПроверкаВалентина МатвиенкоПочта России

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