«Открыли много интересного»: Матвиенко оценила аудит «Почты России»
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что знает итоги проверки финансовой деятельности «Почты России», сообщает ТАСС.
По её словам, в ходе аудита правительство «открыло для себя много интересного».
«Мы ждём системного решения, чтобы со следующего года «Почта России» функционировала чётко, без сбоев и была финансово обеспечена», — указала она.
Она также добавила, что нельзя закрывать отделения почты - они должны быть «в каждом населённом пункте или рядом.
Ранее Матвиенко заявила, что в бюджете «Почты России» продолжает расти «финансовая дыра», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru