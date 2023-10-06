СМИ: «Почта России» рассчитывет закрыть «финансовую дыру» с помощью господдержки
«Почта России» надеется получить господдержку, чтобы закрыть «финансовую дыру». Как сообщает РБК, данный вопрос будет рассмотрен по итогам независимого аудита расходов, который поручил провести Совет директоров компании.
В частности, «Почта России», для поддержки компании, предложила либо провести докапитализацию примерно на 117 млрд рублей, либо рефинансировать долг предприятия за счет Фонда национального благосостояния. Также предлагается ввести инфраструктурный платёж с крупнейших площадок электронной торговли.
Кроме того, «Почта России» готова закрыть часть убыточных отделений, если получит на это разрешение. Один из федеральных чиновников заявил агентству, что подобные предложения больше похожи на «пугалку».
«Власти точно не будут принимать никаких решений по финансам, пока не увидят результаты аудита», — рассказал он.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что финансовое положение «Почты России» «очень печальное», растёт «финансовая дыра», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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