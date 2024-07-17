Отключенный ранее энергоблок №1 Ростовской АЭС подключен к сети

В настоящее время он выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе.

Неполадки на турбогенераторе Ростовской АЭС не приведут к серьезным последствиям, заявил экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в разговоре с НСН.

