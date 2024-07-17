Отключенный ранее энергоблок №1 Ростовской АЭС подключен к сети

Энергоблок №1 Ростовской атомной электростанции, отключенный ранее автоматикой, подключен к сети, сообщает в Telegram «Росэнергоатом».

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В настоящее время он выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе.

Неполадки на турбогенераторе Ростовской АЭС не приведут к серьезным последствиям, заявил экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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