Стало известно, когда в Москве начнут отключать горячую воду

Отключение горячего водоснабжения в российской столице начнется с 13 мая. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Там подчеркнули, что профилактические работы завершатся в конце августа.

Москвичи могут узнать дату начала и продолжительность отключения горячей воды на информационном сервисе на сайте МОЭК. Между тем, Москва 24 напоминает, что в настоящий момент продолжительность профилактики для каждого столичного дома составляет не более 10 дней. В то время, как до 2011 года воду отключали на 14 дней, а еще раньше - на 21 день.