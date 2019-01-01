Стало известно, когда в Москве начнут отключать горячую воду
Отключение горячего водоснабжения в российской столице начнется с 13 мая. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Там подчеркнули, что профилактические работы завершатся в конце августа.
Москвичи могут узнать дату начала и продолжительность отключения горячей воды на информационном сервисе на сайте МОЭК. Между тем, Москва 24 напоминает, что в настоящий момент продолжительность профилактики для каждого столичного дома составляет не более 10 дней. В то время, как до 2011 года воду отключали на 14 дней, а еще раньше - на 21 день.
Добавим, дата начала отключений горячего водоснабжения определяется, исходя из средней температуры воздуха. Она должна держаться выше восьми градусов тепла пять дней подряд.
Ранее НСН сообщала, что россиянам стоит отказаться от долгого «лежания» в горячей ванне. По мнению медиков, водные процедуры, длительность которых превышает пять минут, увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для регулярного мытья предпочтительнее душ. В свою очередь врач-кардиолог, профессор Юрий Конев рассказал НСН, как соблюдать гигиенический режим и не навредить своему здоровью.
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