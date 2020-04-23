Отключение горячей воды предложили перенести до отмены самоизоляции

Плановое отключение горячей воды предложили отложить до отмены режима самоизоляции. Соответствующую инициативу в Минстрой направил депутат Мосгордумы от «Единой России» (ЕР) Александр Козлов, сообщает РБК.

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По словам Козлова, отключение воды станет дополнительным дискомфортом для людей, которые вынуждены постоянно находится дома. Он подчеркнул, что это не только вопрос удобства, но и обеспечения стабильного психического состояния людей.

Депутат также призвал Минстрой дать рекомендации региональным ведомствам скорректировать графики отключения воды.

Отметим, что традиционно отключение горячей воды начинается с мая. Ранее в Минстрое заявили, что будут следить за ситуацией с COVID-19 в связи с данным вопросом.

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ФОТО: tookapic с сайта Pixabay
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