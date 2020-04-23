Отключение горячей воды предложили перенести до отмены самоизоляции

По словам Козлова, отключение воды станет дополнительным дискомфортом для людей, которые вынуждены постоянно находится дома. Он подчеркнул, что это не только вопрос удобства, но и обеспечения стабильного психического состояния людей.

Депутат также призвал Минстрой дать рекомендации региональным ведомствам скорректировать графики отключения воды.

Отметим, что традиционно отключение горячей воды начинается с мая. Ранее в Минстрое заявили, что будут следить за ситуацией с COVID-19 в связи с данным вопросом.

