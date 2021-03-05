Отключат, но не всем. Кто с 11 марта останется без беспроводного доступа в интернет
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН объяснил, что решение Госкомиссии по радиочастотам касается только корпоративных клиентов, которые уже имеют альтернативные источники связи.
Операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет будут вынуждены отключить свои сети из-за окончания 11 марта срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, пишет РБК со ссылкой на участников рынка. Эти частоты распределялись между операторами в 29 городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, и в 8 регионах страны.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заявил, что в настоящее время большинство организаций не нуждаются в этих частотах, имея в своем арсенале другие способы коммуникации.
«Речь идет о корпоративных клиентах, а не частных пользователях. Десять лет назад, когда выдавались подобные частоты, инфраструктура была не очень хорошей, и волоконно-оптические линии связи были проведены для значительного количества заводов и фабрик. И легче, и оперативнее было подключать через беспроводной вариант доступа. За это время к этим зданиям все было проведено. Основная проблема заключается в дальнейшем использовании этих частот. Государство должно принять решение – будет ли оно их изымать и использовать в своих целях, либо оставит компании. Какое-то количество корпоративных клиентов может пострадать, но оно уже не такое большое, какое было десять лет назад», - отметил он.
Источник РБК сообщил, что операторы обсуждали продление указанного срока с представителями комиссии еще в прошлом году. Участники рынка также просили власти выделить им частоты 3,4-3,8 ГГц. Однако основные пользователи этой частоты – силовые ведомства и «Роскосмос», которые выступили против присоединения мобильных сетей, так как они могут создавать помехи для их систем.
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