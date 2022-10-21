Симоньян поспособствовала мобилизации неплательщиков алиментов в Сочи
Главный редактор Маргарита Симоньян заявила, что поспособствовала мобилизации в городе Сочи мужчин, которые являлись «злостными неплательщиками алиментов». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Симоньян, она обратилась к судебным приставам в своем «родном» городе Сочи, где получила списки таких мужчин и передала в военкомат.
Симоньян объяснила свои действия тем, что теперь «алиментщики отдадут долг не только своим детям из приличных боевых выплат, но и родине».
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.
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