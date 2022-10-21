Симоньян поспособствовала мобилизации неплательщиков алиментов в Сочи

Главный редактор Маргарита Симоньян заявила, что поспособствовала мобилизации в городе Сочи мужчин, которые являлись «злостными неплательщиками алиментов». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Симоньян, она обратилась к судебным приставам в своем «родном» городе Сочи, где получила списки таких мужчин и передала в военкомат.

Симоньян объяснила свои действия тем, что теперь «алиментщики отдадут долг не только своим детям из приличных боевых выплат, но и родине».

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:МобилизацияМаргарита Симоньян
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры