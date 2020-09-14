Отказавшихся от COVID-вакцинации медиков предложили оставить без соцподдержки

Медицинских работников, которые отказались пройти вакцинацию против коронавируса COVID-19, следует лишать определённых мер социальной поддержки – тем более тех, которые не являются обязательными и предоставляются по инициативе президента или правительства. С таким предложение выступил Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.

В ЦНИИ предполагают, что исключения возможны при выявлении у работников противопоказаний к вакцинации или по иным объективным причинам, сообщает «Интерфакс».

Авторы инициативы подчёркивают, что государство заинтересовано в вакцинации для того, чтобы снизить угрозу распространения COVID-19. Вакцинация позволит снизить расходы – как на лечение пациентов с коронавирусом, так и на меры социальной поддержки, говорится в докладе ЦНИИ Минздрава.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
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