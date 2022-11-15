«Отходы и утилизация»: Проекты Москвы победили в конкурсе природоохранных практик
В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер - Экология».
В этом году в конкурсе приняли участие более 300 проектов со всей страны. Лучших из них выбирали в 26 номинациях с помощью онлайн-голосования, а также дополнительного отбора экспертным жюри.
В этом году победителями стали сразу несколько столичных разработок. Так, среди бюджетных учреждений победителем стало ГПБУ «Мосприрода» с эколого-просветительским проектом «Дневник натуралиста» в номинации «Лучший просветительский (в т.ч. информационный) в сфере экологии». Проект помогает превратиться в исследователя, тренирует наблюдательность, ведение дневника помогает начинающему натуралисту научиться определять виды растений, разбираться в птицах и зверях.
Система цифрового контроля утилизации строительных отходов (АИС «ОССиГ») была отмечена в номинации «Лучший проект по эффективному обращению с твердыми коммунальными отходами». Она позволяет отслеживать движение спецтехники с отходами строительства и сноса, чтобы убедиться в том, что грунт, остатки стройматериалов и другие ресурсы отвозят именно на специализированные пункты приема.
В Департаменте информационных технологий города Москвы добавили, что с 2020 года с помощью системы проконтролировали уже более 1,5 млн рейсов, в ходе которых перевезли почти 40 млн тонн строительных отходов.
А сервис «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru награжден как «Лучший проект, реализованный в области переработки (вовлечения в оборот) вторичного сырья». С его помощью москвичи удобно и экологично могут избавиться от крупной бытовой техники и металлических предметов. С момента его запуска от горожан поступило свыше 24 тысяч заявок, благодаря проекту переработано более 600 тонн вторсырья.
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Антон Кульбачевский отметил, что проведение конкурса уже становится доброй традицией.
«Это один из самых, наверное, крупных экологических конкурсов в России, как по количеству номинаций, так и по количеству субъектов РФ, принимающих в нем участие. Его проведение официально поддерживается законодательными и исполнительными органами власти страны, а также Правительством Москвы. Каждый год линейка номинаций расширяется в корреспонденции с изменениями экологической повестки и национальными приоритетами», - рассказал он.
Конкурс проводится Ассоциацией «Надежный партнер» совместно с «Российским экологическим обществом» при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
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