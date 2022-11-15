«Отходы и утилизация»: Проекты Москвы победили в конкурсе природоохранных практик

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер - Экология».

В этом году в конкурсе приняли участие более 300 проектов со всей страны. Лучших из них выбирали в 26 номинациях с помощью онлайн-голосования, а также дополнительного отбора экспертным жюри.

В этом году победителями стали сразу несколько столичных разработок. Так, среди бюджетных учреждений победителем стало ГПБУ «Мосприрода» с эколого-просветительским проектом «Дневник натуралиста» в номинации «Лучший просветительский (в т.ч. информационный) в сфере экологии». Проект помогает превратиться в исследователя, тренирует наблюдательность, ведение дневника помогает начинающему натуралисту научиться определять виды растений, разбираться в птицах и зверях.

Система цифрового контроля утилизации строительных отходов (АИС «ОССиГ») была отмечена в номинации «Лучший проект по эффективному обращению с твердыми коммунальными отходами». Она позволяет отслеживать движение спецтехники с отходами строительства и сноса, чтобы убедиться в том, что грунт, остатки стройматериалов и другие ресурсы отвозят именно на специализированные пункты приема.