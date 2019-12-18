Отец Зайцева обещает доказать разврат экс-супруги хоккеиста





Отец хоккеиста Никиты Зайцева обещает обнародовать подтверждение недостойного поведения бывшей жены сына Маргариты. Ранее защитник клуба Национальной хоккейной лиги Ottawa Senators обвинил экс-супругу в изменах и забрал у нее детей. Пара сейчас пытается через суд решить их судьбу.

Отец спортсмена Игорь Зайцев предоставил Телеканалу «360» видеозаписи, на которых Маргарита не реагирует на плачущего ребенка, зато проводит время в компании некого мужчины, который, к тому же, принимает наркотики.

Однако сама женщина говорит, что не принимала запрещённых веществ. Чтобы доказать это она прошла тест на наркотики, после чего заявила, что собирается забрать детей у семьи свёкра, обвинив родственников в том, что для них они только игрушки.

Она также уточнила, что молодой человек на видео – её новое увлечение, с которым она начала встречаться после расставания с Зайцевым. Однако отец хоккеиста настаивает, что она лжёт. Он также опроверг утверждение бывшей невестки о том, что они якобы оставляли детей одних во время поездок в Канаду. Сама Маргарита обвинила бывшего мужа в угрозах в свой адрес и изменах.

Маргарита и Никита Зайцев сочетались браком в 2015 году, у ни родились две дочери.

