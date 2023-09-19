Отец Тепляковой пожаловался на попытки добиться закрытия его частного детсада
Отец девочки-вундеркинда, 11-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений пожаловался на некую женщину, которая пытается добиться закрытия частного детского сада Тепляковых. Об этом глава многодетного семейства заявил на своем YouTube-канале «Учимся с Алисой».
В детском саду младшие Тепляковы занимаются по специальной методике «для гениев».
«Психически нездоровая тетя очень старается. Пытается написать, что у нас есть якобы какие-то логопедические проблемы, якобы отсутствует мелкая моторика и вообще, о ужас какой, я не выполняю своих профессиональных обязанностей. Честно, это показатель психического здоровья женщины», — заявил Евгений Тепляков.
По его словам, оппонентка — «профессиональная жалобщица», и ее заявления надоели самим Тепляковым и опеке.
Кроме того, мужчина опроверг домыслы о том, что восемь детей, которые воспитываются в семье, недоедают. По словам Теплякова, у семейства «есть деньги и их хватает».
«На нас пытались натравить участкового, который потом радостно извинялся. Таким образом, мы можем сказать следующее: ребят, ну надоело», — отметил многодетный отец.
Тепляков добавил, что недоброжелатели считают его и его супругу плохими родителями, «сочиняют сказки про педагогическую запущенность детей». Мужчина назвал подобные мнения «фантазиями» и «ахинеей», а распространяющих такую информацию — «психически больными».
Алиса Теплякова поступила в МГУ в девятилетнем возрасте, девочка стала студенткой факультета психологии. Евгений Тепляков отмечал, что его дочь быстро усваивает материал и может окончить вуз экстерном, напоминает Ura.ru.
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