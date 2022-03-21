Отец Тепляковой обратился к декану психфака МГУ Зинченко с претензиями

По его словам, рабочие программы и методички есть не по всем дисциплинам, изучаемым на факультете, а многие занятия идут «как бог (лектор) на душу положит».

Тепляков также отметил, что в расписании время от времени появляются проверочные работы с отменой пар. Он рассказал, что обладает скриншотами переписки, на которых студенты возмущаются тем, что необходимо приезжать на срез знаний в очном формате «в неприсутственный день». По его словам, некоторые учащиеся, которые живут в других городах, вынуждены сдавать билеты для поездки домой.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал перевести Алису Теплякову, которая в 9 лет стала студенткой МГУ, на бесплатное обучение. По его словам, это уникальная ситуация, к которой нужны уникальные подходы.

