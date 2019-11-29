Отец солдата Шамсутдинова рассказал о первой встрече с сыном в СИЗО
Отец срочника, расстрелявшего в Забайкалье сослуживцев, Салим Шамсутдинов рассказал Ura.ru о первой встрече с сыном в СИЗО после происшествия.
По его словам, Рамиль посмотрел ему в глаза и после недолгого молчания спросил, что он тут делает, и врал ли отец ему об армии.
«Я ему всю жизнь рассказывал, что у нас хорошая армия. Что служить должен каждый мужчина. Что офицеры к солдатам всегда относятся по-отечески. А теперь молчал и не мог объяснить ему, как он оказался в этом гадюшнике», — рассказал отец солдата.
Кроме того, по его словам, их свидание было недолгим. Теперь отец с сыном смогут увидеться только после проведения судебно-психиатрической экспертизы, назначенной на середину декабря.
Напомним, массовый расстрел в забайкальской войсковой части произошел 25 октября этого года. Рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. На допросе парень вину признал, но заявил, что о содеянном не жалеет. В Минобороны придерживаются версии, что причиной мог стать нервный срыв солдата-срочника не относящийся к службе. Однако, по одной из версий, причиной расправы стали издевательства со стороны сослуживцев.
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