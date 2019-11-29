Отец солдата Шамсутдинова рассказал о первой встрече с сыном в СИЗО

«Я ему всю жизнь рассказывал, что у нас хорошая армия. Что служить должен каждый мужчина. Что офицеры к солдатам всегда относятся по-отечески. А теперь молчал и не мог объяснить ему, как он оказался в этом гадюшнике», — рассказал отец солдата.

Кроме того, по его словам, их свидание было недолгим. Теперь отец с сыном смогут увидеться только после проведения судебно-психиатрической экспертизы, назначенной на середину декабря.

Напомним, массовый расстрел в забайкальской войсковой части произошел 25 октября этого года. Рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. На допросе парень вину признал, но заявил, что о содеянном не жалеет. В Минобороны придерживаются версии, что причиной мог стать нервный срыв солдата-срочника не относящийся к службе. Однако, по одной из версий, причиной расправы стали издевательства со стороны сослуживцев.



