Отец сбежавшей чеченки Заурбековой пообещал найти ее

Чеченец Беслан Заурбеков, который является отцом сбежавшей из дома Лии Заурбековой, пообещал найти ее и наказать ее возлюбленного. По мнению мужчины, дочь сбежала из-за молодого человека, который ее обманул, сообщил «Regnum».

Ее отец заявил, что не отпускал свою дочь и намерен продолжить ее поиски. Он также подчеркнул, что какой-то парень «ввел в заблуждение» Лию, и выход из ситуации может быть только один – молодой человек дочери должен принять ислам. По его словам, если дочь нарушит правила – ее ждет наказание и «проблемы».

Чеченка Лия Заурбекова заявила, что находится в безопасности

Он не уточнил, какое именно наказание она должна понести, отметив, что «четких условий нет».

Девушка сбежала от семьи в Москву из Красногорска 13 мая. Она обратилась в правозащитную организацию «Марем» с просьбой о помощи, так как, по ее словам, получала угрозы от членов семьи. Позднее ее родственники окружили отдел МВД в районе Нагатино-Садовники, узнав, что она скрывается там. Однако Заурбековой удалось незаметно покинуть отдел и уехать заграницу, сообщала ее адвокат. Позднее девушка сама вышла на связь в социальных сетях и подтвердила, что покинула Россию и попросила оставить ее в покое, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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