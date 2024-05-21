Отец сбежавшей чеченки Заурбековой пообещал найти ее

Чеченец Беслан Заурбеков, который является отцом сбежавшей из дома Лии Заурбековой, пообещал найти ее и наказать ее возлюбленного. По мнению мужчины, дочь сбежала из-за молодого человека, который ее обманул, сообщил «Regnum».

Ее отец заявил, что не отпускал свою дочь и намерен продолжить ее поиски. Он также подчеркнул, что какой-то парень «ввел в заблуждение» Лию, и выход из ситуации может быть только один – молодой человек дочери должен принять ислам. По его словам, если дочь нарушит правила – ее ждет наказание и «проблемы».