Чеченка Лия Заурбекова заявила, что находится в безопасности
Девушка из Чечни Лия Заурбекова, сбежавшая из дома, опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором заявила, что находится в безопасности.
По её словам, в настоящее время с ней все хорошо, однако она по-прежнему опасается, что её вернут домой, и попросила её не искать.
«Очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, а также не настраивать против меня чеченские власти», — заключила Заурбекова.
Ранее член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева заявила, что Заурбекова покинула Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru