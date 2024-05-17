Чеченка Лия Заурбекова заявила, что находится в безопасности

По её словам, в настоящее время с ней все хорошо, однако она по-прежнему опасается, что её вернут домой, и попросила её не искать.

«Очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, а также не настраивать против меня чеченские власти», — заключила Заурбекова.

Ранее член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева заявила, что Заурбекова покинула Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

