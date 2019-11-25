Отец рядового Шамсутдинова опроверг раскаяние сына перед родными жертв
Отец срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек к части, опроверг информацию о том, что его сын попросил прощения у родственников погибших, сообщает «Лайф».
По словам Салима Шамсутдинова, его сын не мог не только связаться с роднёй погибших, но и не имел контактов с родным отцом.
«Как он может звонить?! Он же сидит, со мной не дают поговорить», — заявил отец срочника.
Ранее НСН писала, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял в Забайкалье восемь человек, извинился перед родными Евгения Графова, который был ранен во время инцидента.
Массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. Рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. Шамсутдинов сразу же сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. Но есть версия, что солдат пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.
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