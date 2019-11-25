Отец рядового Шамсутдинова опроверг раскаяние сына перед родными жертв

Отец срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек к части, опроверг информацию о том, что его сын попросил прощения у родственников погибших, сообщает «Лайф».

По словам Салима Шамсутдинова, его сын не мог не только связаться с роднёй погибших, но и не имел контактов с родным отцом.

«Как он может звонить?! Он же сидит, со мной не дают поговорить», — заявил отец срочника.

Ранее НСН писала, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял в Забайкалье восемь человек, извинился перед родными Евгения Графова, который был ранен во время инцидента.