Отец 9-летней студентки МГУ прокомментировал учебную программу дочери

Отец девочки Евгений не нашел в содержании обучения ничего предосудительного. Ребенок учится на общем направлении, где рассматривают труды Зигмунда Фрейда. «Но он изучается как представитель психоанализа и как одно из направлений, касающихся периодизации детского развития», — сказал отец.

Что касается разбора генитальной фазы, то, по мнению мужчины, на ней необязательно акцентировать внимание.

«Даже одну лекцию пропустить Алисе, ничего в этом страшного нет», — отметил Тепляков.

Как сообщалось ранее, вундеркинда Алису Теплову, которая в 9 лет поступила в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, не собираются отчислять из-за плохой посещаемости.

