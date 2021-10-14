Отец 9-летней студентки МГУ прокомментировал учебную программу дочери
Учебную программу 9-летней Алисы Тепляковой, которая является студенткой МГУ, в ее семье назвали подходящей для ребенка, сообщает телеканал «360».
Отец девочки Евгений не нашел в содержании обучения ничего предосудительного. Ребенок учится на общем направлении, где рассматривают труды Зигмунда Фрейда. «Но он изучается как представитель психоанализа и как одно из направлений, касающихся периодизации детского развития», — сказал отец.
Что касается разбора генитальной фазы, то, по мнению мужчины, на ней необязательно акцентировать внимание.
«Даже одну лекцию пропустить Алисе, ничего в этом страшного нет», — отметил Тепляков.
Как сообщалось ранее, вундеркинда Алису Теплову, которая в 9 лет поступила в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, не собираются отчислять из-за плохой посещаемости.
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