Отель в Санкт-Петербурге оштрафовали за дискриминацию

В ведомстве рассказали, что причиной разбирательства стали действия администратора, который не пустила мужчину в инвалидном кресле в зону СПА.

По словам жителя Пскова Владимира Петрова, посещение СПА-зоны было включено в стоимость проживания, однако из-за инвалидного кресла администратор пропускать его отказалась.

Ранее экс-юрист Apple Inc. Джейна Ричардсон Уитт подала в Верховный суд Калифорнии заявление против компании, которую обвинила в дискриминации, пишут «Известия».

