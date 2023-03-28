Отель в Санкт-Петербурге оштрафовали за дискриминацию

Отель в Санкт-Петербурге был оштрафован на 25 тысяч рублей по административному делу о дискриминации, сообщает пресс-службе городской прокуратуры.

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В ведомстве рассказали, что причиной разбирательства стали действия администратора, который не пустила мужчину в инвалидном кресле в зону СПА.

По словам жителя Пскова Владимира Петрова, посещение СПА-зоны было включено в стоимость проживания, однако из-за инвалидного кресла администратор пропускать его отказалась.

Ранее экс-юрист Apple Inc. Джейна Ричардсон Уитт подала в Верховный суд Калифорнии заявление против компании, которую обвинила в дискриминации, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ДискриминацияШтрафИнвалидыСанкт-Петербург

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