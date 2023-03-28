Отель в Санкт-Петербурге оштрафовали за дискриминацию
Отель в Санкт-Петербурге был оштрафован на 25 тысяч рублей по административному делу о дискриминации, сообщает пресс-службе городской прокуратуры.
В ведомстве рассказали, что причиной разбирательства стали действия администратора, который не пустила мужчину в инвалидном кресле в зону СПА.
По словам жителя Пскова Владимира Петрова, посещение СПА-зоны было включено в стоимость проживания, однако из-за инвалидного кресла администратор пропускать его отказалась.
Ранее экс-юрист Apple Inc. Джейна Ричардсон Уитт подала в Верховный суд Калифорнии заявление против компании, которую обвинила в дискриминации, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 447 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 013 / сут.
- В МАГАТЭ заявили о прогрессе в переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС
- Пригожин опроверг переброску ЧВК «Вагнер» на Авдеевку
- В Госдуму внесли законопроект об избиркомах для подозреваемых или обвиняемых
- В Москве телефонные мошенники убедили пенсионера открыть стрельбу в Сбербанке
- В России хотят отказаться от открепительных удостоверений на выборах
- В Венгрии назвали фейком сообщения СМИ о разрыве контракта с «Росатомом»
- Евросоюз утвердил потенциальный запрет автомобилей с ДВС с 2035 года
- Экоактивисты в Австрии перекрыли дорогу к нефтеперерабатывающему заводу OMV
- Российские военные уничтожили радиолокатор наведения украинского С-300
- В Дагестане во время обыска застрелили понятого
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru