Отечественные мультфильмы получат полное госфинансирование
Президент России Владимир Путин подписал закон о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей.
Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».
Теперь предусмотрена возможность 100% финансирования за счёт государства как производства, так и проката отечественных мультфильмов. Ранее полное государственное финансирование распространялось только на художественные фильмы для детей и юношества. Анимационные проекты под эту норму не подпадали.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила об интересе Таиланда к российскому кинематографу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
