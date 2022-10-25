СМИ: Около 70 российских ресторанов KFC откроются под брендом Rostic's

Права на российские активы компании приобрел локальный франчайзинговый оператор KFC компания «Смарт Сервис». Для завершения сделки ее должны одобрить регулирующие органы.

«В соответствии с соглашением, покупатель будет нести ответственность за ребрендинг торговых точек на другую концепцию. Кроме того, покупатель будет нести ответственность за сохранение сотрудников компании в России. <...> После завершения транзакции Yum! Brands приостановит свою бизнес-деятельность в России», — отмечается в сообщении.

В России работает около тысячи ресторанов KFC, структура Yum! Brands в РФ управляет 70 заведениями, отмечает Газета.ру.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, около 70 точек сети быстрого питания откроются под брендом Rostic's. Перезапуск ресторанов под новым именем запланирован с начала декабря в Москве, Подмосковье и Ханты-Мансийском автономном округе, пишет «Свободная пресса».

