СМИ: Около 70 российских ресторанов KFC откроются под брендом Rostic's

Владеющая ресторанами быстрого питания KFC компания Yum! Brands подтвердила продажу сети российскому бизнесу. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте компании.

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Права на российские активы компании приобрел локальный франчайзинговый оператор KFC компания «Смарт Сервис». Для завершения сделки ее должны одобрить регулирующие органы.

«В соответствии с соглашением, покупатель будет нести ответственность за ребрендинг торговых точек на другую концепцию. Кроме того, покупатель будет нести ответственность за сохранение сотрудников компании в России. <...> После завершения транзакции Yum! Brands приостановит свою бизнес-деятельность в России», — отмечается в сообщении.

В России работает около тысячи ресторанов KFC, структура Yum! Brands в РФ управляет 70 заведениями, отмечает Газета.ру.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, около 70 точек сети быстрого питания откроются под брендом Rostic's. Перезапуск ресторанов под новым именем запланирован с начала декабря в Москве, Подмосковье и Ханты-Мансийском автономном округе, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБизнесРесторан
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