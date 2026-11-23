«Как показал опрос, многие не имеют возможности физически уединиться в отдельной комнате. В таких случаях для эмоциональной перезагрузки каждому второму (47%) помогают гаджеты и социальные сети, почти столько же опрошенных (28%) занимается домашними делами, чтобы перезагрузиться. Почти каждому пятому (18%) побыть наедине со своими мыслями помогает чтение или другое хобби. Еще 7% уходит с головой в работу, чтобы отвлечься», - отметила она.

По ее словам, лучше уже на стадии ремонта определить функциональные зоны и продумать сценарии их использования.

«Разграничить пространство помогут двусторонние сквозные стеллажи или консоли, перегородки и ширмы или даже диван, развернутый спинкой к другой части комнаты. При этом каждая выделенная функциональная зона в комната должна иметь свой визуальный акцент. Это могут быть фактурные полки, яркие декоративные элементы или оригинальные ковры», - рассказала она.

Эксперт также советует присмотреться к подиумам с подсветкой, на которых можно обустроить зону отдыха.

«Еще одно интересное дизайнерское решение для зонирования пространства – текстиль. Можно использовать текстильные ширмы, шторы и портьеры, чтобы спрятать спальное место или зону отдыха, когда захочется уединиться в комнате. Такие перегородки не будут визуально уменьшать пространство, они мобильны и заменяемы: при желании текстильно можно поменять, обновив интерьер пространства без серьезных вложений», - добавила она.

Ремонт своими силами может обернуться переплатами в 40% и выше, так как некоторые решения должен принимать только специалист, заявил НСН заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и развитию бизнеса IEK GROUP Артем Маймор.

