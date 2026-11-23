Отдых от партнера: Большинству россиян требуется личное пространство дома
Каждому третьему россиянину (40%) приходится уходить из дома, чтобы побыть в одиночестве, но и есть и альтернативный вариант для отдыха.
Даже в небольшой квартире можно грамотно зонировать пространство, чтобы создать личный уголок для каждого члена семьи, так как сегодня на первое место выходит личное пространство, заявила НСН архитектор, директор департамента по продукту ГК «Гранель» Светлана Шульгина.
Каждому третьему россиянину (40%) приходится уходить из дома, чтобы побыть в одиночестве, показало исследование ГК «Гранель». При этом большинство респондентов признались (64%), что для них важно иметь личное пространство, чтобы отдохнуть от своего партнера. При этом каждый седьмой (15%) выбирается куда-то без партнера несколько раз в месяц, а каждый пятый (23%) уединяется только во время ссор и личных переживаний. Шульгина дала советы, как создать личный уголок дома.
«Как показал опрос, многие не имеют возможности физически уединиться в отдельной комнате. В таких случаях для эмоциональной перезагрузки каждому второму (47%) помогают гаджеты и социальные сети, почти столько же опрошенных (28%) занимается домашними делами, чтобы перезагрузиться. Почти каждому пятому (18%) побыть наедине со своими мыслями помогает чтение или другое хобби. Еще 7% уходит с головой в работу, чтобы отвлечься», - отметила она.
По ее словам, лучше уже на стадии ремонта определить функциональные зоны и продумать сценарии их использования.
«Разграничить пространство помогут двусторонние сквозные стеллажи или консоли, перегородки и ширмы или даже диван, развернутый спинкой к другой части комнаты. При этом каждая выделенная функциональная зона в комната должна иметь свой визуальный акцент. Это могут быть фактурные полки, яркие декоративные элементы или оригинальные ковры», - рассказала она.
Эксперт также советует присмотреться к подиумам с подсветкой, на которых можно обустроить зону отдыха.
«Еще одно интересное дизайнерское решение для зонирования пространства – текстиль. Можно использовать текстильные ширмы, шторы и портьеры, чтобы спрятать спальное место или зону отдыха, когда захочется уединиться в комнате. Такие перегородки не будут визуально уменьшать пространство, они мобильны и заменяемы: при желании текстильно можно поменять, обновив интерьер пространства без серьезных вложений», - добавила она.
Ремонт своими силами может обернуться переплатами в 40% и выше, так как некоторые решения должен принимать только специалист, заявил НСН заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и развитию бизнеса IEK GROUP Артем Маймор.
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