Отдых на российских курортах подорожал на майские праздники
Стоимость отдыха в популярных российских курортных городах на майские праздники в 2023 году выросла в среднем 15% по сравнению с прошлым годом. Самой большой популярностью пользуются Сочи, Крым, Адыгея и Дагестан, сообщает Mash.
В Сочи рост цен составил в среднем 15%. Авиабилет туда-обратно без багажа обойдется примерно в 17 тысяч рублей, проживание в гостинице категории «три звезды» - от 5 до 7 тысяч рублей в сутки.
Наряду с Сочи высоким спросом пользуются туры в Крым, Адыгею и Дагестан. В Крыму стоимость билета на поезд в одну сторону составляет около 6 тысяч рублей, аренда номера - примерно 1,5 тысячи рублей в сутки.
В Адыгее за аренду гостевого дома в среднем нужно заплатить 7 тысяч рублей в сутки. Готовая путевка с проживанием и экскурсионной программой обойдется приблизительно в 25 тысяч рублей на человека плюс стоимость билетов до Краснодара и обратно.
Пятидневный тур в Махачкалу (Дагестан) стоит около 35 тысяч рублей с человека. В прошлом году аналогичные туры предлагались по цене 23-25 тысяч рублей.
Представители туроператоров отмечают высокий спрос на внутренний туризм. Бронирование популярных направлений рекомендуется производить заблаговременно, начиная с марта.
На майские праздники россияне активно бронируют туры в ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн, Таиланд, Китай и Африку, рассказал генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
«Туристы едут на майские по всем направлениям! Интерес к путешествиям внутри России с каждым годом растет. Калининград пользуется интересом, Владивосток, Хабаровск, когда там начинается цветение. Из дальних направлений на первом месте Ближний Восток во главе с Эмиратами. Достаточно посчитать по количеству рейсов на майские: Дубай, Шарджа, Абу-Даби, добавляется Катар, Оман и Бахрейн. Туристы летят туда активно, визы практически всюду не нужны. Второе место – Китай и Таиланд. При этом Таиланд – это больше пляжный отдых, Китай – много бизнес-туров и совмещенных (бизнес туры плюс отдых). По-прежнему на майские праздники очень хорошо себя чувствует Африка», - сказал Арутюнов.
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