Отделения фонда «Защитники Отечества» заработают по всей стране с 1 июня

Отмечается, что фонд «Защитники Отечества» объединит различные направления социальной поддержки, даже те, которые не предусмотрены в государственных программах. Отмечается, что для функционирования фонда будут привлекаться внебюджетные средства, что позволит, например, закупать лекарства, не зарегистрированные в России, или протезы, не входящие в федеральный перечень.

Также фонд будет помогать семьям погибших воинов, отметило издание. Подчеркивается, что среди сотрудников фонда много бывших военных и родственников военнослужащих.

Уделит фонд существенное внимание и патриотической работе — ветераны боевых действий будут заниматься патриотическим воспитанием молодежи и формировать в обществе уважительное отношение к военным.

По словам председателя наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, основное профессиональное требование ко всем сотрудникам фонда — неравнодушие. Он также отметил, что фонд должен работать в режиме «одного окна», координировать деятельность министерств и ведомств, всех структур, что помогают ветеранам вернуться к нормальной жизни. Кириенко пообещал, что за каждым ветераном и за каждой семьей погибшего будет закреплен социальный координатор, который будет сопровождать своих подопечных.

Ранее Путин заявил, что фонд по поддержке семей погибших участников спецоперации на Украине и ветеранов будет напрямую подчинен правительству. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

