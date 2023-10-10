Посольство РФ в Израиле открыло для обращений дополнительную горячую линию
Посольство России в Израиле объявило об открытии дополнительной горячей линии для желающих обратиться в консульский отдел.
В пресс-службе диппредставительства отметили, что решение было принято в связи с большим количеством обращений.
«Консульским отделом посольства России в Израиле открыта дополнительная горячая линия: +972-53-598-66-04», - указано в сообщении.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские и зарубежные авиаперевозчики продолжают выполнять официальные рейсы из Израиля, благодаря им вылететь могу все, кто считает необходимым покинуть страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru