Посольство РФ в Израиле открыло для обращений дополнительную горячую линию

Посольство России в Израиле объявило об открытии дополнительной горячей линии для желающих обратиться в консульский отдел.

АТОР: Организованные туристы вернутся из Израиля в ближайшие неделю-две

В пресс-службе диппредставительства отметили, что решение было принято в связи с большим количеством обращений.

«Консульским отделом посольства России в Израиле открыта дополнительная горячая линия: +972-53-598-66-04», - указано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские и зарубежные авиаперевозчики продолжают выполнять официальные рейсы из Израиля, благодаря им вылететь могу все, кто считает необходимым покинуть страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:Российское ПосольствоРоссияИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры