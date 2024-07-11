Отчисленный после спора о Сталине студент РГСУ Мисиков будет судиться с вузом

Бывший студент Российского государственного социального университета (РГСУ) Алан Мисиков намерен подать в суд на учебное заведение после своего отчисления. Об этом он сообщил «Газете.Ru».

Решение об отчислении было принято после спора с преподавателем на тему сталинских репрессий. По его словам, отчисление было несправедливым и нарушило его конституционные права.

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После отчисления из университета в мае текущего года, Мисиков столкнулся с вызовом военкомата, который уведомил о прекращении отсрочки и требовал явки. Однако, по словам самого студента, с военкоматом у него нет проблем, и он уже подал заявление на альтернативную гражданскую службу.

Пресс-служба РГСУ, в свою очередь, утверждает, что приказ об отчислении не был связан с политическими убеждениями студента, а был обусловлен фактом прогулов. Сам Мисиков считает, что его отчисление было необоснованным, поскольку учебное заведение не представило никаких доказательств его прогулов.

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ФОТО: РИА Новости
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