Отчисленный после спора о Сталине студент РГСУ Мисиков будет судиться с вузом
Бывший студент Российского государственного социального университета (РГСУ) Алан Мисиков намерен подать в суд на учебное заведение после своего отчисления. Об этом он сообщил «Газете.Ru».
Решение об отчислении было принято после спора с преподавателем на тему сталинских репрессий. По его словам, отчисление было несправедливым и нарушило его конституционные права.
После отчисления из университета в мае текущего года, Мисиков столкнулся с вызовом военкомата, который уведомил о прекращении отсрочки и требовал явки. Однако, по словам самого студента, с военкоматом у него нет проблем, и он уже подал заявление на альтернативную гражданскую службу.
Пресс-служба РГСУ, в свою очередь, утверждает, что приказ об отчислении не был связан с политическими убеждениями студента, а был обусловлен фактом прогулов. Сам Мисиков считает, что его отчисление было необоснованным, поскольку учебное заведение не представило никаких доказательств его прогулов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru