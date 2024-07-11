Отчисленный после спора о Сталине студент РГСУ Мисиков будет судиться с вузом

Бывший студент Российского государственного социального университета (РГСУ) Алан Мисиков намерен подать в суд на учебное заведение после своего отчисления. Об этом он сообщил «Газете.Ru».

Решение об отчислении было принято после спора с преподавателем на тему сталинских репрессий. По его словам, отчисление было несправедливым и нарушило его конституционные права.