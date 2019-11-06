Отчаянную подмосковную козу вытолкали из трубы

Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», инцидент произошел на строительной площадке торгового центра у деревни Толмачево. Коза, проникшая на территорию стройки, провалилась в один из колодцев, который не был огорожен.

Пытаясь освободиться, животное решило проползти по отводной трубе длиной 60 метров, однако на середине пути она застряла. В результате вызволять козу пришлось спасателям.

Один из них залез в трубу и вытолкал «пленницу» на поверхность, где ее передали в руки хозяйки.

