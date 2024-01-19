Отар Кушанашвили рассказал об алкогольной зависимости
Шоумен Отар Кушанашвили в интервью Юлии Ягафаровой на Youtube-канале «PROжизнь» рассказал о своей алкогольной зависимости.
Он признался, что раньше у него были проблемы с алкоголем, он пил практический каждый день. По его мнению,человеку ничего не поможет, кроме собственного осознания проблемы.
«Ничто тебе не поможет, никакой авторитетный человек, который к тебе подойдет, никакая клиника, модные рехабы, ничего не поможет», - сказал Кушанашвили.
В качестве примера он привел свою историю, когда он остался дома наедине с собой.
«Я заперся дома. [...] И что я пережил в этой квартире в течение нескольких недель? Это не ломка даже, это хуже, чем ломка, это желание, чтобы это закончилось уже все. А потом вдруг мало-помалу появляется такое самоуважение, что тебя эта мерзость не взяла в плен», - рассказал Отар.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева объявила о расставании с мужем-хоккеистом Игорем Макаровым, намекнув, что причиной развода стал алкоголь. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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