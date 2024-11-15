«От снега ни следа»: На выходных москвичей ждет до +7 с дождем

Как уточнил собеседник НСН, самым теплым днем недели станет воскресенье.

«В воскресенье поступление теплого атлантического воздуха в столичный регион достигнет своего максимума. Это будет один из самых теплых дней уходящей недели. Погода останется облачная, ветреная, но не по сезону теплая. Днем воздух прогреется до +7 градусов. За такую достаточно теплую погоду москвичам, особенно метеозависимым, придется расплатиться очень низким атмосферным давлением. К счастью, колебания не будут резкими, снижение произойдет достаточно плавно. Также ожидается высокая влажность, в дневные часы она будет не ниже 75-80%», - сообщил Леус.

По его словам, к началу следующей недели местами закружит снег, однако он не сформирует снежного покрова.

«В первый день новой недели циклон отправится дальше на восток, столица попадет в его менее теплую тыловую часть. Погода останется ветреная, пройдут кратковременные дожди, среди капель дождя вновь местами закружит снег, но формироваться снежный покров уже не будет. При этом температура понизится, но она останется выше климатической нормы. В понедельник в Москве до +4», - подытожил он.

Ранее метеорологи сервиса «Яндекс Погода» представили прогноз, согласно которому в ноябре 2024 году температура в Москве, Нижнем Новгороде, Перми, Уфе, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, Иркутске, Екатеринбурге и Челябинске будет заметно выше, чем обычно фиксируется в этом месяце. При этом во Владивостоке, Хабаровске, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове, напротив, будет ощутимо холоднее, передает «Радиоточка НСН».

