Сезон аренды электросамокатов завершен в Москве

В ведомстве, пояснили, что это было сделано в целях безопасности. С улиц столицы операторы уберут электросамокаты и велосипеды, а те, что ещё остались стоять на тротуарах больше не доступны для пользователей, желающих прокатиться, несмотря на холодную погоду.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в минувшем сезоне горожане совершили более 73 млн поездок на электросамокатах.

Ранее стало известно, что в России могут внедрить биометрию в сервисы для аренды электросамокатов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

