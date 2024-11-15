Сезон аренды электросамокатов завершен в Москве
В Москве завершен сезон велопроката и аренды электросамокатов. Об этом официально объявили в столичном департаменте транспорта, сообщает «Интерфакс».
В ведомстве, пояснили, что это было сделано в целях безопасности. С улиц столицы операторы уберут электросамокаты и велосипеды, а те, что ещё остались стоять на тротуарах больше не доступны для пользователей, желающих прокатиться, несмотря на холодную погоду.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в минувшем сезоне горожане совершили более 73 млн поездок на электросамокатах.
Ранее стало известно, что в России могут внедрить биометрию в сервисы для аренды электросамокатов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru