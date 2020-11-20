От штрафа до срока. Возбуждены дела на лжесвидетелей по делу Ефремова

Уголовные дела по подозрению в даче заведомо ложных показаний возбуждены в отношении трех свидетелей по делу актера Михаила Ефремова.

«При вынесении приговора судом был сделан вывод о том, что данные тремя свидетелями показания противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. Следствием… в ходе проверки установлены достаточные данные, указывающие на то, что все трое свидетелей в суде дали заведомо ложные показания», - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Речь идет о лицах, которых вызвал в суд защитник Ефремова Эльман Пашаев, и выступления которых на и без того скандальном процессе превратили его в скверный анекдот. О том, что Ефремов выходил из машины со стороны пассажирского сиденья, рассказали в суде слепой на один глаз Александр Кобец и его друг Андрей Гаев. При этом Кобец признавал, что в момент аварии они с другом выпили на двоих полтора литра крепкого пива. Третий свидетель описал внешность незнакомого мужчины, который сел на заднее сиденье припаркованного автомобиля до аварии, и отметил, что на месте водителя никого не было.

Перед допросом суд, как положено, предупредил свидетелей об уголовной ответственности за дачу ложных показаний по статье 307 Уголовного кодекса РФ. По части первой, которая, по всей вероятности, и будет инкриминирована лжесвидетелям по делу Ефремова, им грозит штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев.

Большинство осужденных по статье о даче заведомо ложных показаний отделываются штрафами. Так, за 2019 год по части первой статьи 307 УК РФ были осуждены 477 человек, оправданы всего шесть. Наказание в виде штрафа получили 263 осужденных, остальные были приговорены к исправительным или обязательным работам, за исключением признанных невменяемыми.

В случае, когда лжесвидетельство сопряжено с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, применяется часть вторая той же статьи, наказание по которой может быть в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок. За весь прошлый год такой приговор был вынесен пяти лжесвидетелям, все они получили условные сроки лишения свободы.

