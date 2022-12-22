«От простуды до драки с обезьяной»: Составлен рейтинг страховых случаев с российскими туристами

Более 22 тысяч обращений туристов за медицинской помощью было зафиксировано в период с января по ноябрь текущего года. Это на 23% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Такие данные приводят эксперты «Ингосстраха», которые проанализировали обращения застрахованных туристов.

Наибольшей поток обращений по страховым случаям поступал из стран в которых отсутствуют ограничения на въезд. В итоге за 11 месяцев анти-рейтинг возглавила Турция – 43% от всех обращений застрахованных в компании туристов. На 2-м месте оказались Объединённые Арабские Эмираты – 25%. Третье место в совокупности заняли страны Юго-Восточной Азии, Египет, Мальдивы, Израиль и европейские страны – 27%. На долю туристов, застрахованных по программе путешествующих по России, приходится лишь 5%.

Чаще всего люди обращались к медикам на фоне заболеваний респираторного характера, в связи с отравлениями, различными травмами и аллергическими реакциями. Однако встречались и нестандартные обращения: в Турции за медицинской помощью обращались туристы, поцарапанные кошками, а в Таиланде врачи оказывали помощь человеку, который получил травму в результате нападения обезьян.

Как отмечают страховщики, самая крупная сума возмещения была выплачена в Турции после того, как застрахованный получил травму позвоночника в результате несчастного случая – расходы на лечение составили более 40 тысяч долларов США. В Доминиканской республике в связи с аппендицитом у застрахованного лечение достигло 21 тысячи долларов США. Все россияне получили необходимую медицинскую помощь за рубежом и благополучно вернулись на родину.

Страховщики рекомендует не игнорировать предложение, отправляясь в отпуск, приобрести полис страхования туристов. Его наличие позволит отдыхать беззаботно, а в случае возникновения страхового случая, вопросы организации медицинской помощи и траты на себя возьмет страховая компания. Полис подходит для туристических виз и принимается консульствами всех стран мира. При этом, полис страхования путешествующих от «Ингосстраха» можно расширить в зависимости от вида отдыха или опасности отмены рейса.

