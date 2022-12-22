«От простуды до драки с обезьяной»: Составлен рейтинг страховых случаев с российскими туристами
Более 22 тысяч обращений туристов за медицинской помощью было зафиксировано в период с января по ноябрь текущего года. Это на 23% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Такие данные приводят эксперты «Ингосстраха», которые проанализировали обращения застрахованных туристов.
Наибольшей поток обращений по страховым случаям поступал из стран в которых отсутствуют ограничения на въезд. В итоге за 11 месяцев анти-рейтинг возглавила Турция – 43% от всех обращений застрахованных в компании туристов. На 2-м месте оказались Объединённые Арабские Эмираты – 25%. Третье место в совокупности заняли страны Юго-Восточной Азии, Египет, Мальдивы, Израиль и европейские страны – 27%. На долю туристов, застрахованных по программе путешествующих по России, приходится лишь 5%.
Чаще всего люди обращались к медикам на фоне заболеваний респираторного характера, в связи с отравлениями, различными травмами и аллергическими реакциями. Однако встречались и нестандартные обращения: в Турции за медицинской помощью обращались туристы, поцарапанные кошками, а в Таиланде врачи оказывали помощь человеку, который получил травму в результате нападения обезьян.
Как отмечают страховщики, самая крупная сума возмещения была выплачена в Турции после того, как застрахованный получил травму позвоночника в результате несчастного случая – расходы на лечение составили более 40 тысяч долларов США. В Доминиканской республике в связи с аппендицитом у застрахованного лечение достигло 21 тысячи долларов США. Все россияне получили необходимую медицинскую помощь за рубежом и благополучно вернулись на родину.
Страховщики рекомендует не игнорировать предложение, отправляясь в отпуск, приобрести полис страхования туристов. Его наличие позволит отдыхать беззаботно, а в случае возникновения страхового случая, вопросы организации медицинской помощи и траты на себя возьмет страховая компания. Полис подходит для туристических виз и принимается консульствами всех стран мира. При этом, полис страхования путешествующих от «Ингосстраха» можно расширить в зависимости от вида отдыха или опасности отмены рейса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+9 243 / сут.
- Хлебцы Finn Crisp больше не будут продаваться в России
- В Подмосковье из-за падения снега с крыши погиб подросток
- Захарова высмеяла пост постпреда Украины в ООН с «новым флагом» Украины
- Песков: ЗРК Patriot станут целью России при их поставке Киеву со стороны США
- Песков: Медведев обязательно расскажет Путину о визите в Китай
- В Кремле рассказали о послании Путина Си Цзиньпину
- Песков заявил, что российские чиновники не прекратят посещение новых регионов
- Лукашенко не исключил начало агрессивных действий против Белоруссии
- Песков: российские миротворцы в Карабахе делают все для обеспечения порядка
- Песков: Байден и Зеленский не выразили потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru