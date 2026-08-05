В «Юнармии» рассказали о роли ветеранов СВО в наставничестве молодежи

Привлечение ветеранов специальной военной операции в качестве наставников для детей и молодежи помогает их интеграции в миную жизнь. Об этом рассказал начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

Он сообщил, что в стране проводится системная адаптация ветеранов к гражданской жизни. Их поддерживают на всех этапах реабилитацию, предоставляют возможности для профориентации и переобучения, включая специализированные программы для работы с молодежью. Это позволяет им становиться наставниками, видеть востребованность свое опыта и приносить пользу в мирной жизни.

Головин считает, что сохранение достоверной истории страны и защита наших ценностей является одной из ключевых задач в условиях информационной войны. По его словам, ветераны могут многому научить подрастающее поколение и подать пример патриотизма, так как молодые люди больше доверяют личному примеру, чем теории.



