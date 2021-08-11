От коронавируса умер глава глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич

Глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич скончался в Екатеринбурге от коронавируса на 75-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Наталью Варсегову, знакомой с Кунцевичем.

Она рассказала, что 1 августа Кунцевич поехал на перевал Дятлова, но, почувствовав недомогание, решил вернуться. Оказалось, что он заразился COVID-19. В больницу он попал с поражением 40% легких.