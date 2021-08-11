От коронавируса умер глава глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич

Глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич скончался в Екатеринбурге от коронавируса на 75-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Наталью Варсегову, знакомой с Кунцевичем.

Она рассказала, что 1 августа Кунцевич поехал на перевал Дятлова, но, почувствовав недомогание, решил вернуться. Оказалось, что он заразился COVID-19. В больницу он попал с поражением 40% легких.

Скляр поделился впечатлением от просмотра «Перевала Дятлова»

На перевале на Северном Урале зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова. Погибшие – студенты Уральского государственного технического университета. Эта история обросла легендами, высказывалось множество версий гибели группы Дятлова – от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.

В июле прошлого года Генпрокуратура заявила, что причиной гибели туристов на Северном Урале стала снежная лавина.

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ФОТО: Перевал Дятлова. ФОТО: Википедия
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