От коронавируса умер глава глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич
Глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич скончался в Екатеринбурге от коронавируса на 75-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Наталью Варсегову, знакомой с Кунцевичем.
Она рассказала, что 1 августа Кунцевич поехал на перевал Дятлова, но, почувствовав недомогание, решил вернуться. Оказалось, что он заразился COVID-19. В больницу он попал с поражением 40% легких.
На перевале на Северном Урале зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова. Погибшие – студенты Уральского государственного технического университета. Эта история обросла легендами, высказывалось множество версий гибели группы Дятлова – от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.
В июле прошлого года Генпрокуратура заявила, что причиной гибели туристов на Северном Урале стала снежная лавина.
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