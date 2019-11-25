Синоптики предупредили об аномальном давлении в России
Во второй половине недели ожидается резкое понижение атмосферного давления, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Уточняется, что на прошлой неделе оно было экстремально высоким, пишет «РГ».
Паршина отметила, что к середине недели показатель давления сравняется со среднеклиматическим – 748 мм рт. ст, а к пятнице «атмосферная впадина» покажет значение в 732 мм рт. ст., что на 15 единиц ниже нормы.
Такие перепады связаны со сменой циклонов и антициклонов, пояснил ведущий специалист центра погода «Фобос» Александр Синенков. Антициклон вызвал повышение атмосферного давления, в том числе и так называемый «климатический зуб», а циклон определит его понижение.
Ранее НСН сообщала, что в ночь на пятницу, 22 ноября, температура воздуха в столице опустилась до -10,6°C. Таким образом, минувшая ночь стала самой морозной для 22 ноября за последние 10 лет.
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