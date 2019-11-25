Синоптики предупредили об аномальном давлении в России

Во второй половине недели ожидается резкое понижение атмосферного давления, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Уточняется, что на прошлой неделе оно было экстремально высоким, пишет «РГ».

Паршина отметила, что к середине недели показатель давления сравняется со среднеклиматическим – 748 мм рт. ст, а к пятнице «атмосферная впадина» покажет значение в 732 мм рт. ст., что на 15 единиц ниже нормы.