Москвичам рассказали о наступлении неклассической зимы

Специалисты подчёркивают, что из-за «арктического вторжения» сухой и холодный воздух «вытеснил» теплый и влажный – в связи с этим в регионе установилось высокое атмосферное давление, а также пришло похолодание. Такой характер погоды, по словам синоптиков, сохранится в столице до 26 ноября. Затем влажный и теплый атлантический воздух принесет в регион потепление и осадки. По предварительным прогнозам, последний месяц осени завершится «в плюсе».

При этом, по словам метеорологов, снег в столичном регионе пойдет лишь с наступлением календарной зимы, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

