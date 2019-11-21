Москвичам рассказали о наступлении неклассической зимы

21 ноября 201919:00

Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим. Как сообщается на сайте «Гисметео», несмотря на то, что в Москве и Подмосковье температура воздуха опустилась ниже климатической нормы, до конца ноября жители региона могут рассчитывать на потепление.

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Специалисты подчёркивают, что из-за «арктического вторжения» сухой и холодный воздух «вытеснил» теплый и влажный – в связи с этим в регионе установилось высокое атмосферное давление, а также пришло похолодание. Такой характер погоды, по словам синоптиков, сохранится в столице до 26 ноября. Затем влажный и теплый атлантический воздух принесет в регион потепление и осадки. По предварительным прогнозам, последний месяц осени завершится «в плюсе».

При этом, по словам метеорологов, снег в столичном регионе пойдет лишь с наступлением календарной зимы, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ЗимаМоскваПогода