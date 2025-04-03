От Калининграда до Новосибирска: В России выберут лучшего шеф-повара страны

В полуфинал конкурса вышли 16 участников в возрасте от 20 до 27 лет - в апреле они поборются за звание новых гастрозвезд страны.

География полуфиналистов отражает разнообразие гастрономической культуры России. Среди 14 городов, которые представят участники, — как крупные центры (Москва, Санкт-Петербург, Казань), так и регионы с богатыми гастрономическими традициями - Вологда, Ростов-на-Дону, Архангельск, Геленджик, Новосибирск и другие.

По словам соорганизатора конкурса, ресторатора и главы винного города «Белый мыс» Дмитрия Левицкого, главное, на что судейская коллегия обращала внимание - оригинальность представленных локальных блюд, соразмерность традиций и инноваций, профессиональное мастерство и сложность приготовления.

Полуфинал и финал конкурса состоятся c 23 по 26 апреля в Геленджике на оснащенной по мировым стандартам площадке. На этапе полуфинала участники должны будут приготовить блюда с обязательным использованием локальных продуктов.

Ранее стало известно, что в этом году в России впервые пройдет конкурс лучших ресторанов страны в рамках всероссийской ресторанной премии Russian Hospitality Awards, в ходе которого эксперты назовут лучшие заведения страны в 20 номинациях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

