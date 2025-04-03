От Калининграда до Новосибирска: В России выберут лучшего шеф-повара страны
В отборочном этапе Национального гастрономического конкурса молодых шефов «Лавры» приняли участие 377 поваров из 55 субъектов.
В полуфинал конкурса вышли 16 участников в возрасте от 20 до 27 лет - в апреле они поборются за звание новых гастрозвезд страны.
География полуфиналистов отражает разнообразие гастрономической культуры России. Среди 14 городов, которые представят участники, — как крупные центры (Москва, Санкт-Петербург, Казань), так и регионы с богатыми гастрономическими традициями - Вологда, Ростов-на-Дону, Архангельск, Геленджик, Новосибирск и другие.
По словам соорганизатора конкурса, ресторатора и главы винного города «Белый мыс» Дмитрия Левицкого, главное, на что судейская коллегия обращала внимание - оригинальность представленных локальных блюд, соразмерность традиций и инноваций, профессиональное мастерство и сложность приготовления.
Полуфинал и финал конкурса состоятся c 23 по 26 апреля в Геленджике на оснащенной по мировым стандартам площадке. На этапе полуфинала участники должны будут приготовить блюда с обязательным использованием локальных продуктов.
Ранее стало известно, что в этом году в России впервые пройдет конкурс лучших ресторанов страны в рамках всероссийской ресторанной премии Russian Hospitality Awards, в ходе которого эксперты назовут лучшие заведения страны в 20 номинациях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названы комплексы, которые подойдут для ударов по бункерам Зеленского
- С территории курского приграничья с начала марта эвакуировали 709 человек
- Пожар в ресторане «Фергана» в центре Москвы ликвидирован
- Мужчина, пострадавший от медведя в Подмосковье, находится в реанимации
- Сибига обеспокоен снижением внимания СМИ к ситуации на Украине
- Курс биткоина опустился ниже 82 тысяч долларов после объявления США о пошлинах
- Генерал НАТО усомнился в возможностях ВСУ перейти в крупное наступление
- ВСУ атаковали дронами пять населенных пунктов в Белгородской области
- Россиянка Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Чарльстоне
- Самолеты, летевшие в Сочи, направлены на запасные аэродромы из-за тумана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru