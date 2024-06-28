«От детей до молодежи»: Кратко об июньских мероприятиях Музея Победы
В июне в Музее Победы состоялось множество масштабных мероприятий, посвященных детям, молодежи, полицейским, медикам, а также Дню памяти и скорби.
Июнь 2024 года для столичного Музея Победы на Поклонной горе оказался насыщенным знаковыми событиями, каждое из которых не оставило равнодушными москвичей и гостей столицы.
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
Открыли июньскую программу мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Для юных жителей столицы и их родителей Музей Победы организовал игры и мастер-классы, флешмоб рисунков на асфальте и аквагрим, шоу барабанщиков и занятия картингом, эстафеты и музыкальные выступления.
Помимо этого, для детей работали свыше 70 интерактивных площадок, которые передавали атмосферу 40-х годов прошлого века. Благодаря им юные москвичи научились работать на швейной машинке, попробовали самостоятельно отремонтировать обувь, выковать монеты, оказать первую помощь и так далее. Проводилась для школьников и бесплатная автобусная экскурсия.
ТЕ, ЧЬЯ СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА
В следующую субботу, 8 июня, в Музее Победы чествовали российских полицейских. При поддержке МВД России прошла праздничная программа «Один день с полицией России», посвященная 306-й годовщине образования российской милиции.
Целый день для гостей мероприятия, которых встречали курсанты в ретроформе, работали демонстрационные и интерактивные площадки, многочисленные фотозоны. Также москвичей и гостей столицы познакомили с образцами раритетной и современной автомототехники и передовых средств защиты и вооружения. Не забыли организаторы и о маленьких посетителях — для них подготовили викторины, подвижные игры, конкурсы и мастер-классы. Показательные выступления подготовили подразделения кинологической, экспертно-криминалистической, патрульно-постовой служб и конной полиции.
Продолжились торжества на Поклонной горе и 9 июня. Помимо выступления на площадке «Фронтовая агитбригада» фолк-рок группы «ИНОК_И» из Владимира, посетители музея смогли попробовать себя в роли ударников и получить урок вокала.
Чемпионы России по городошному спорту научили всех желающих строить фигуры и правильно бросать биту. Кроме того, посетители Поклонной горы смогли поиграть в гигантские шахматы и прокатиться на мини-танке «Термит».
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Не мог обойти вниманием Музей Победы и День медицинского работника, который отмечался в этом году 16 июня. Специально к празднику 15 июня была открыта новая площадка «Тактическая медицина».
Ее посетителям рассказывали о работе полевых госпиталей в годы ВОВ. Здесь также можно было получить базовые навыки оказания первой помощи.
Также для гостей музея организаторы создали интерактивную зону «Военный госпиталь», а на площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей специалисты показывать, как делать непрямой массаж сердца, обучали всех желающих навыкам спасения на воде, работе со спасательным инструментом и туристическим снаряжением.
Порадовал 15 июня Музей Победы и любителей искусства прошлого столетия — участники проекта «Голоса Победы» представили программу «Наше старое кино», возле легендарной полуторки звучали стихи и песни военных лет, проводились мастер-класс по популярным танцам середины XX века и викторина на знание фильмов о Великой Отечественной войне.
На следующий день, 16 июня, на площадке «Фронтовая агитбригада» выступили коллективы «Желеника», «Завалинка» и «Элегия».
ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ…
Конечно же, в Музее Победы не могли не вспомнить тех, кто защитил мир от фашизма почти 80 лет назад. Ко Дню памяти и скорби 22 и 23 июня в музее прошли бесплатные автобусные и пешие экскурсии по мемориальному комплексу на Поклонной горе.
Также на Поклонной горе прозвучали песни о войне, мире и Родине в исполнении рок-группы «Куба», участника проект «Голос.Дети» Ивайло Филиппова, эстрадной студии «VOX» и вокального коллектива «Элегия». Кроме того, с концертом выступил благотворительный проект «Искусство как терапия».
По традиции в воскресенье, 23 июня, состоялся концерт на площадке «Фронтовая агитбригада». На этот раз прозвучали песни в исполнении участников открытого фестиваля «Московская студенческая весна» и «Журавли Победы», вокальной студии «Шанс» и Хоровой капеллы им. Г. Платонова из Ленинградской области.
МОЛОДЕЖНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Июнь подходит к концу, однако праздничные мероприятия в Музее Победы еще не завершились. Причем и первые, и последние выходные месяца посвящены молодому поколению: с 29 по 30 июня пройдет фестиваль «День молодежи в Парке Победы» при поддержке Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом».
Программа мероприятия будет посвящена героическим страницам истории России, быту середины XX века, популярным в прошлом веке профессиям и видам спорта. Также посетители смогут проверить свою физическую подготовку по нормам ГТО.
В мероприятиях поучаствует популярный спортсмен Александр Липов, который расскажет о занятиях спортом и здоровом образом жизни. Также посетители выставки познакомятся с фитбоксингом — комбинацией фитнеса, бокса и кикбоксинга.
Насыщенной будет и концертная программа — на площадке «Фронтовая агитбригада» можно будет поучаствовать в перетягивании каната, старинной забаве «Тяни-толкай», посмотреть показательные выступления по самбо, познакомиться с функциональным тренингом и принять участие в военно-патриотических мастер-классах. Свои выступления подарят зрителям юные артисты — музыкальный театр «На Поклонке», Артем и Алиса Чирковы и Камилл Обухов, а также участники фестивалей «Журавли Победы» и «Московская студенческая весна» и коллективов «Музыкальная дорожка», «Драйвики», «Киндерстар» и «Городок».
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