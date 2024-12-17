«От -36 до -64»: Стало известно, где было холоднее всего в России в 2024 году

Самым холодным местом страны в 2024 году стало село Орто-Балаган в Оймяконском улусе Якутии, где температура опускалась до -64 градусов, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на результаты исследования «Яндекс Погоды».

Далее по списку идут регионы Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Коми. В самом восточном городе РФ Анадыре температура опускалась до −45 градусов.