«От -36 до -64»: Стало известно, где было холоднее всего в России в 2024 году

Самым холодным местом страны в 2024 году стало село Орто-Балаган в Оймяконском улусе Якутии, где температура опускалась до -64 градусов, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на результаты исследования «Яндекс Погоды».

Далее по списку идут регионы Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Коми. В самом восточном городе РФ Анадыре температура опускалась до −45 градусов.

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Также суровые морозы зафиксировали в Сургуте, Сыктывкаре и Ханты-Мансийске – температура там понижалась до -44 градусов.

Среди крупнейших городов РФ самыми холодными стали Новосибирск, Красноярск и Омск, где жители могли ощутить мороз до -36 градусов.

Ранее преподаватель кафедры хирургии Госуниверситета просвещения Александр Умнов заявил, что отогревание замёрзших рук и ног в горячей воде, под феном или механическим растиранием может привести к ампутации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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