Территорию ВДНХ украсили в рамках проекта «Зима в Москве»

Площадки ВДНХ в рамках проекта «Зима в Москве» преобразились к новогодним праздникам. Жители и гости столицы смогут увидеть фигурки животных, шары, тематические цифры и иллюминацию у главного входа.

Как уточняется, всего на территории ВДНХ и парка «Останкино» установили около 300 тематических конструкций. Так, перед аркой главного входа разместили гигантский шар, а на Центральной аллее установили семь сияющих ворот высотой 7м. На территории также уже заработал праздничный каток, который традиционно привлекает всех любителей зимнего вода спорта.