Территорию ВДНХ украсили в рамках проекта «Зима в Москве»
Площадки ВДНХ в рамках проекта «Зима в Москве» преобразились к новогодним праздникам. Жители и гости столицы смогут увидеть фигурки животных, шары, тематические цифры и иллюминацию у главного входа.
Как уточняется, всего на территории ВДНХ и парка «Останкино» установили около 300 тематических конструкций. Так, перед аркой главного входа разместили гигантский шар, а на Центральной аллее установили семь сияющих ворот высотой 7м. На территории также уже заработал праздничный каток, который традиционно привлекает всех любителей зимнего вода спорта.
Мэр города Сергей Собянин рассказал, что во всех столичных районах открываются катки, а в 11 парках будет работать 47 катков с искусственным и натуральным льдом. Он отметил, что самый большой каток города уже заработал на ВДНХ и расположился вдоль Главной аллеи между павильонами № 1 и 58. По словам Собянина, в этом сезоне появилась новая точка притяжения – зона шоу, а также дополнительные арт-объекты и фуд-корты.
Площадки также ждут гостей в парках «Ходынское поле», «Сокольники» и саду «Эрмитаж». Кроме традиционных развлечений, в саду имени Баумана можно также посмотреть советские фильмы. В этом году в рамках реализации проектов комплексного благоустройства были обновлены катки в том числе на улице Чистова в Текстильщиках и на «Аллее молодых семей» в Люблине.
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