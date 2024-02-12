«От 20 до 120»: Аналитик объяснил рост интереса к утилизации техники Apple

Ранее администрация Перми пояснила, что провела тендер на уничтожение 26 единиц техники Apple, поскольку экспертиза признала устройства неработоспособными, а их ремонт нецелесообразным. В мэрии также уточнили, что на данный момент уничтожению подлежат технические средства, которые были закуплены в период с 2000 до 2016 годы.

«Конкретно в Перми это может быть списание устройств, которые не работают. Если говорить по России, ситуация зависит от конкретной организации. Министерства с допуском к конфиденциальной информации сегодня не могут не утилизировать технику, поэтому поступают подобным образом. Сейчас такие тендеры в основном проходят в Москве, их проводят крупные министерства и разные службы. Тендеры на уничтожение проводятся разными организациями ежегодно. Таких организаций по стране сотни, это лицензированный тип деятельности. При этом если мы говорим про допуск к информации, подобные организации тоже должны иметь его», - заявил он.

Собеседник НСН также добавил, что интерес к утилизации техники Apple в зависимости от региона вырос от четырех до шести раз к уровню прошлого года.

«В прошлом году было уничтожено порядка 20 тысяч единиц техники, сейчас в моменте организации, которые этим занимаются, фиксируют рост обращений от четырех до шести раз в зависимости от региона. В этом году утилизируют до 120 тысяч единиц техники Apple, притом необязательно устаревшую. Другие марки тоже уничтожают, но в меньших масштабах. Среди устройств прочих компаний без Apple в год утилизируют до 100 тысяч единиц техники», - пояснил Муртазин

Ранее сообщалось, что в России начали объявлять тендеры на уничтожение техники Apple. При этом депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал проведение подобных тендеров показателем глупости либо коррумпированности чиновников.

