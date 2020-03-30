Освободился отец полковника-миллиардера Захарченко

По приговору суда Виктор Захарченко был признан виновным в растрате и приговорен к четырем годам колонии, в ноябре прошлого года срок был снижен до 3 лет и 9 месяцев.



К тому времени отец бывшего полковника провел в следственном изоляторе три года. С учетом новых правил подсчета сроков, наказание Виктора Захарченко истекло в конце марта.



В июне 2019 года Дмитрий Захарченко был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 млн рублей. В октябре того же года приговор Захарченко был смягчен до 12,5 года.



В ходе обыска по делу о коррупции в квартире Захарченко были изъяты 8,5 миллиарда рублей в иностранной валюте.

